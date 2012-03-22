Апеляційний суд підтвердив вирок організатору вбивства студента

15 років за гратами проведе організатор вбивства 23-річного вінницького студента. Апеляційний суд Вінницької області залишив без змін суворе покарання районної Феміди.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Загиблий Олександр у вільний від навчання в технічному університеті час підробляв таксистом. В червні 2010 року він на власному автомобілі «Дачія-Логан» виїхав з дому в м. Калинівка і безслідно зник. Рідні хлопця звернулися в міліцію після того, як не змогли встановити власними силами його місцезнаходження. Його мобільний телефон вперто мовчав, друзі, знайомі теж нічого не знали про раптове зникнення Олександра.

Найгірші передчуття рідних справдилися через 5 днів, коли в лісосмузі неподалік села Черепашинці Калинівського району виявили автомобіль, на задньому сидінні якого знаходився мертвий хлопець. На тілі загиблого експерти виявили численні ушкодження . У нього зник масивний золотий ланцюжок та браслет.

Як розповів начальник УКР УМВС в області Олександр Глянько, з метою встановлення обставин злочину та причетних до нього осіб було організовано комплекс оперативно-розшукових заходів, проведено відпрацювання Калинівського району та прилеглих до нього населених пунктів. Аби вийти на зловмисника, міліціонери провели величезну роботу, опитали місцевих жителів. Будь-яка інформація могла зіграти вирішальну роль. В розробці були усі можливі версії, головна з яких – вбивство з корисливих мотивів.

На початку липня зусилля міліції принесли позитивні результати – розшуковці встановили особи підозрюваних у скоєнні навмисного вбивства, які переховувалися від слідства в надії уникнути відповідальності. Їх було оголошено у всеукраїнський розшук.

В кінці листопада 21-річного злочинця затримали в одному з сіл Липовецького району. Він жив в будинку знайомого, до того переховувався в Криму, в Херсонській, Одеській області. Матеріальну підтримку йому надавали родичі. Оперативники буквально на крок відставали від зловмисника, якому вдавалося рятуватися втечею. Втім, рано чи пізно доводиться відповідати за скоєне. Коли в селі, де переховувався підозрюваний, з’явилися оперативники, він знову спробував втекти, забіг до одного з сільських будинків і заховався під кріслом, скориставшись тим, що п’яні господарі його не помітили. Однак уникнути металевих браслетів цього разу йому не вдалося.

Молодик у скоєнні вбивства зізнався, під час відтворення злочину розповів, як позбавляв життя хлопця заради наживи. Разом з подільником найняли таксі, сказали, що треба з’їздити і забрати в селі решту з компанії . Втім, грошей в таксиста виявилося зовсім небагато – близько 200 грн, з вбитого зняли масивний ланцюжок і браслет.

Працівники карного розшуку встановили, що «криваве» золото було здане в ломбард на території Одеської області.

Другий підозрюваний, 19-річний місцевий житель покінчив життя самогубством на території домогосподарства родичів. Хлопець пішов з життя, можливо, не витримавши докорів сумління.