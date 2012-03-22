Литовський тріумф вінницького супертяжа

У Вільнюсі (Литва) пройшов міжнародний молодіжний турнір з боксу групи “А”, який зібрав найсильніших спортсменів 17–18 років з 19 країн. Збірну України представляли 5 спортсменів, серед яких був і вінничанин, представник суперважкої вагової категорії (понад 91 кг) 18-річний Богдан Блажко. Всі наші представники потрапили до числа призерів. У активі українців – дві золоті нагороди, по одній срібній і бронзовій.

18-річний Богдан Блажко на турнірі провів 3 поєдинки У першому господар рингу вирішив взагалі не виходити на бій, хоча перед цим впевнено переміг італійця. Наступним суперником Богдана Блажка був представник Латвії. Тренери зняли його вже після першого раунду. У фіналі вінничанин знов змагався з представником місцевої школи боксу, чемпіоном країни.

– Тренер перед фіналом сказав, щоб я не поспішав одразу йти у наступ, а спочатку зрозумів стиль опонента, – сказав Богдан Блажко. – Я врахував цю пораду, але водночас наніс кілька сильних і точних ударів литовцю. І вже після першого раунду його тренери викинули на ринг білий рушник.

У планах Богдана Блажка на 2012 рік – гідний виступ на чемпіонаті світу серед молоді у Таїланді в жовтні. Але перед цим треба вдало виступити у квітні на молодіжному чемпіонаті світу та низці міжнародних турнірів, аби закріпити за собою перший номер у збірній України.

Довідка. Богдан Блажко – майстер спорту України. Двічі чемпіон країни. Дворазовий призер чемпіонату Європи – серед юнаків і молоді. Переможець низки міжнародних турнірів.

Тренують спортсмена заслужений тренер України Віктор Січкарук, Сергій Глущенко і Олександр Вацек.

Богдан представляє обласну ШВСМ, обласне освітянське управління з фізичного виховання і спорту, бокс-клуб “Ліга “Олімпійські резерви”.