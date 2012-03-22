Будівельники Вінниччини набудували на 90 млн. гривень

У січні–лютому 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 88,8 млн.грн., що на 5,0% більше проти січня–лютого попереднього року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–лютому 2012р. становила 1,6%. За цим показником Вінниччина посіла тринадцяте місце серед регіонів України, а за темпами приросту – одинадцяте.

За видами будівельної діяльності переважна (79,6%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня–лютого 2011р. збільшились на 1,8%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,4% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (8,3% та 6,3% відповідно).

Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 79,2% загальнообласного обсягу робіт, наростили їх проти січня–лютого попереднього року на 3,0%.

Зросли обсяги будівництва у містах Вінниці, Хмільнику, Ладижині та Липовецькому, Козятинському, Хмільницькому, Вінницькому, Калинівському, Тростянецькому, Томашпільському, Оратівському, Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому районах.

