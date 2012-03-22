Держава має повноваження підкріплювати грошима

Дороги до віддалених сіл Вінниччини з’являться тоді, коли держава поділиться із місцевими органами самоврядування коштами та повноваженнями. Таке переконання висловив депутат обласної ради Григорій Заболотний під час ефіру на радіо «Ладижин».

Він впевнений: до районних, сільських та селищних бюджетів мають надходити кошти від податків з реалізації спиртових і тютюнових виробів, а також дорожній збір. Крім того, депутат вважає неправильною систему, за якої підприємства, що розташовані у сільській місцевості, сплачують консолідований податок за місцем реєстрації, наприклад, у Києві.

- Треба ділитися повноваженнями і ресурсами, причому передавати кошти у вигляді цільових дотацій. Тоді у віддалених селах, які за природними умовами є найкращими, з’являться дороги, з‘являться бажаючі туди приїхати, а отже, – зможе розвиватися економіка, приїдуть туди працювати молоді люди та розвиватиметься еко- та зелений туризм, - зазначив Григорій Заболотний.