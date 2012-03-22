Павло Хникін провів урок плавання у школі № 16

21 березня на базі вінницької школи № 16 відбулася акція «Від фізичної культури до олімпійських висот!». Її організував комітет по фізичній культурі і спорту міської ради в рамках загальноміської програми «Вінниця - місто, дружнє до дитини».

Школярі зустрілися з учасником 4-х Олімпійських ігор, дворазовим срібним олімпійським призером Павлом Хникіним. Він провів для учнів майстер-клас з плавання, адже у школі № 16 є діючий басейн розмірами 16 на 6 метрів і регулярно проводяться уроки плавання для учнів молодших класів. Павло Хникін показав дітям свої медалі Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, продемонстрував основні прийоми плавання та поділися досвідом навчання плаванню початківців.

– Головна мета вчителів, які займаються з дітьми плаванням на базі загальноосвітніх шкіл – навчити новачків хоча б триматися на воді, – підкреслив уславлений спортсмен.

Довідка “УНІАН”/«Від фізичної культури до олімпійських висот!» – проект міського спорткомітету, який передбачає залучення видатних спортсменів до проведення уроків фізкультури, олімпійських уроків, майстер-класів в садочках, школах, дитячих будинках та притулках. Діє у Вінниці з 2010 року. У його рамках з дітьми зустрічалися В’ячеслав Узєлков, Наталя Добринська, Інна Осипенко-Радомська, Павло Хникін та інші відомі спортсмени.