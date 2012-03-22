Декларацію на митниці можна буде заповнити з флешки

У рамках реалізації «Електронної митниці», як одного з головних напрямків Конценції реформування митної служби України, Держмитслужба запроваджує програмно-технічний модуль «Інформаційний термінал». Мета застосування нововведення – недопущення випадків неприйняття посадовими особами митних органів до митного оформлення вантажних митних декларацій на паперових носіях.

Цей модуль призначений для введення декларантами в автоматизовану систему митного оформлення електронних копій вантажних митних декларацій на паперовому носії та/або електронних копій декларацій митної вартості з використанням зйомних носіїв інформації і фіксування дати й часу їх подання. В якості знімних носіїв інформації можуть використовуватися виключно USB-накопичувачі.

До складу модуля входить програмно-інформаційний комплекс «Інформаційний термінал» та комплекс технічних засобів у вигляді терміналу. Термінали розташовуватимуться у приміщеннях для декларантів за місцем знаходження підрозділів митного оформлення. Конструктивно мають вигляд металевої стійки, в яку вмонтовано необхідне електронне обладнання і доступні користувачеві зовнішні органи управління й візуалізації, в тому числі монітор з антивандальним сенсорним екраном.

Після внесення електронної копії вантажної митної декларації до бази даних декларант отримує роздруковану квитанцію, в якій зазначається дата і час друку, довідковий номер, прізвище та ініціали декларанта, порядковий номер (за списком) поданої електронної копії вантажної митної декларації, прізвище та ініціали посадової особи підрозділу митного оформлення, на яку автоматично розподілено вантажну митну декларацію (у разі здійснення автоматичного розподілу) і, у випадку виявлення помилок у заповненні електронної копії вантажної митної декларації та/або електронної копії декларації митної вартості за результатами формато-логічного контролю, номери граф вантажної митної декларації та/або декларації митної вартості, у заповненні яких виявлено такі помилки.

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 07.02.2012р. № 83 «Про використання програмно-технічного модуля «Інформаційний термінал» до 15 квітня цього року «Інформаційні термінали» будуть розміщені у підрозділах митного оформлення, розташованих на вантажних митних комплексах, автопортах, автотерміналах, митних ліцензійних складах відкритого типу, складах тимчасового зберігання відкритого типу. У зоні діяльності Вінницької митниці першим запрацював такий комплекс на митному посту «Вінниця-Центральний».