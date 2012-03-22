Податківців-корупціонерів в області... лише 5

За 2012 рік у активі підрозділу Відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Вінницькій області УВБ ДПС України 21 службова перевірка щодо законності дій службових осіб податкових органів Вінницької області. За їхніми результатами, до 17 працівників вжито заходи дисциплінарного впливу. Крім того, у ході 4-х службових перевірок в діях податківців виявлено ознаки складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.

Про це на прес-конференції повідомив начальник відомства В’ячеслав Тишківський.

Він також зазначив, що матеріали по „корупційних” справах направляються до органів прокуратури, проте протягом 2011 року було прийнято судове рішення лише по двох кримінальних справах. Наразі порушено і знаходяться у впровадженні 5 кримінальних справ щодо працівників Податкової служби області.

Зокрема у Вінниці податкові інспектори, які проводили податкову перевірку одного з підприємств, не вжили жодних заходів щодо прийняття податкових рішень за висновками акту про порушення. Внаслідок цього втрати бюджету склали більше 10 мільйонів гривень. У Барському районі інспектори, використовуючи службове становище, підробляли підписи і отримували з підприємців – фізичних осіб – кошти нібито за сплату податку готівкою. В Козятинському районі неправдиво списали податковий борг, а в Хмільнику податківці замовчували про занижені цифри у податковій звітності підприємства.

Для того, аби упередити і подолати корупцію, при відділі внутрішньої безпеки діє цілодобовий телефон „Пульс податкової”, з 8.30 до 19.30 інформацію про неправомірні дії приймають оператори на телефон 66-02-05, у неробочий час – інтерактивний відповідач за телефоном (044) 284-00-07. У разі якщо особа з якихось причин не бажає називати своє ім’я, інформацію приймають в анонімному режимі.