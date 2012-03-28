Гройсман подарував міській бібліотечній системі інтерактивну дошку

27 березня у центральній міській бібліотеці імені Бевза відбулись урочистості з нагоди 35-річчя з дня заснування централізованої бібліотечної системи (ЦБС). Крім відзначення кращих бібліотекарів та ветеранів колективу, «ювіляри» отримали від міської влади цінний подарунок - інтерактивну дошку, мультимедійний проектор та ноутбук. Такий подарунок стане в нагоді під час занять у гуртках, які діють при вінницьких книгозбірнях.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Наразі до бібліотечної системи обласного центру входить майже два десятки підрозділів, в яких знаходиться понад 1,3 мільйони примірників видань для відвідувачів як дошкільного, так і пенсійного віку. Втім, бібліотекарі розповідають, що сьогодні для поповнення бібліотечних полиць вінничани нерідко приносять власну літературу.

«Для тих городян, які бажають допомогти наповненню бібліотечних фондів, така нагода існує, - розповідає директор Вінницької централізованої бібліотечної системи Володимир Малінін, - З цією метою благодійною організацією «Відкрита книга» проводиться акція «Книга - запорука вічності». Відтак вінничани можуть подарувати бібліотеці книги, або ж перерахувати кошти для їх придбання».

Станом на початок поточного року послугами міських книгозбірень скористалось близько 59 тисяч вінничан. Ще майже три тисячі мешканців відвідували бібліотеки не лише у пошуках потрібної їм літератури, а й з метою отримання доступу до мережі Інтернет - ще в минулому році на базі філій №7, 8, 11, 13, 21, центральної міської та центральної дитячої бібліотек діють інформаційні Інтернет-центри. В подальшому до Всесвітньої мережі будуть підключені усі структурні підрозділи бібліотечної системи, відтак спектр надання послуг для читачів поступово розширюватиметься