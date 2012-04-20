Вінницький школяр найкраще знає про безпеку руху в Україні

Учень ЗОШ №12 м. Вінниці Владислав Мусій здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Моя сім’я за безпеку дорожнього руху!»

Півтора місяці тривав Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку та фотографій під назвою «Моя сім’я за безпеку дорожнього руху!». У ньому взяли участь діти віком від 5 до 16 років зі всіх куточків країни і Вінниччини, зокрема. Мета конкурсу - залучити дітей до вивчення і дотримання Правил дорожнього руху, та провести профілактичну роботу серед підростаючого покоління.

Як повідомляє СПР УДАІ УМВС України у Вінницькій області, нагороджували переможців конкурсу 19 квітня у Київському Державному Академічному театрі ляльок, яких привітав особисто Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Міністр зазначив, що проведення таких заходів має важливе значення, адже це своєрідна форма виховання молодого покоління. Традиційно, у числі переможців конкурсу є представники нашої області. Цього року, переможцем у своїй віковій категорії став Владислав Мусій – 15-річний учень ЗОШ №12 м. Вінниці. Як і усі переможці, він отримав диплом за підписом Міністра МВС та цінні подарунки: комп’ютер-планшет та теплу ковдру з логотипом МВС. За словами Владислава, він не очікував на такі подарунки, тому дуже задоволений, що його та усіх інших дітей так тепло приймали керівники міліції. Подарунки вручив особисто головний міліціонер країни Віталій Захарченко.

Після нагородження із повчальною виставою «Зробимо дороги для дітей безпечними» виступили юні інспектори руху Вінницької області - команда «Сигнал» Гайсинської школи-інтернату, які є неодноразовими переможцями Всеукраїнських ЮІРівських змагань. Юні митці отримали спеціальні подарунки від представників Київського міського благодійного фонду, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація безпеки дорожнього руху», Моторно (транспортного) страхового бюро України та видавництва «Зустрічна смуга». Начальник Управління ДАІ МВС України Валерій Лозовий подякував дітям за участь у конкурсі, наголосивши про його важливість та вручив юним інспекторам руху Вінницької області диплом, запросивши їх влітку, до участі в конкурсі серед учнів ЮІР в МДЦ «Артек» АР Крим.