Фонд Продивуса провів фестиваль для дітей з функціональними обмеженнями

Побутує думка, що людям з обмеженими функціональними можливостями потрібна лише фінансова допомога. Насправді ж вони неменше потребують звичайного людського спілкування, уваги від оточуючих та належних умов для розвитку й застосування своїх здібностей. Щоб стерти рамки обмежень, громадські організації Вінниччини разом з Благодійним Фондом Володимира Продивуса провели фестиваль творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе - 2012», якій відбувся 4 травня в приміщенні галереї «Інтер-шик».

Незважаючи на випробування долі ці мужні діти повірили у власні сили, тому творять прекрасне і знаходять себе в мистецтві. Саме про це свідчить виставка творчих робіт, що була представлена під час фестивалю. Це були вироби з пластиліну, бісеру, дерева, в'язані та вишиті речі, малюнки та фотографії. Кожна робота – своєрідний шедевр, адже потребує неабиякого терпіння та наполегливості, допомагає висловити свої думки, мрії та сподівання, проявити індивідуальність і значимість.

Розважити однолітків з функціональними обмеженнями завітали учні вінницьких шкіл та творчі колективи міста. На святковому концерті лунали веселі пісні, запальні танці та творчі номери. Було зворушливо спостерігати, як діти зустрічають одне одного – щиро, по-справжньому.

Наприкінці свята представники Фонду Володимира Продивуса пригостили усіх учасників фестивалю смачними солодкими подарунками та побажали наснаги, здоров'я та віри у себе.