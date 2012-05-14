Вінничан познайомлять з “Кілером”

15 травня книгарня «Є» та Літературна агенція «Піраміда» запрошують на презентацію прозової книги відомого поета Андрія Любки "Кілер". Презентація відбудеться за за участі автора.

Історії, які розповідає Андрій Любка змушують або ревнувати або спокусити. Є там й пристрасна еротична фантазія. Герой постає романтичним і наївним, самовідданим і самовпевненим, то з головою пірнає у письменницькі пиятики, а то перевтілюється на кілера і вилущує свої потаємні сни.

Модерувати вечір будуть Олександр Вешелені та Василь Пастушина.

Початок – о 18:00. Вхід на презентацію вільний.



