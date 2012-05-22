Проти раку молочної залози у Вінниці поїдуть велосипедами

Вдруге у Вінниці 27 травня 2012 року проведуть загальноміську акцію «Рожева стрічка єднає небайдужих». Її організатори - коаліція громадських організацій з протидії раку молочної залози на Вінниччині. У області кожних три доби реєструється 2 нових випадки виявлення раку, а за 5 днів помирає дві жінки працездатного віку - 40-50 років.

- Наша мета - креативно донести до населення повідомлення про виліковність раку молочної залози за умови вчасної діагностики, - говорить координатор проекту Світлана Дубина, голова громадської організації «Вісь", - про фактори, які можуть підвищувати ризики розвитку РМЗ, необхідність дотримуватись здорового способу життя, відповідальність за власне здоров’я.

Акція реалізується в рамках грантової програми Фонду ім. Комен.

У рамках акції 27 травня з 9.30 до 12.30 пройде футбольний турнір на кубок небайдужих. Вперше цей кубок буде вручено вінницьким дітям.

О 15 год організатори запрошують усіх хто має велосипеди на велопробіг «За життя» який пройде від Майдану Незалежності

З 15 до 17 год чекають дітей у сквері біля башти у сквері Козицького на конкурс дитячого малюнку. Усі учасники отримають вітамінні призи.

З 15 до 18 год буде проходити музичний марафон «Рожева стрічка єднає небайдужих»

А з 15 до 16 год координатор проекту від благодійного фонду «Адамант» Наталя Шатайлова з колегами проведе квітковий флеш-моб «Подаруй квітку - прояви турботу».

- До акції організатори випустили 10 тисяч буклетів з корисною інформацією по раку молочної залози, - говорить Світлана Дубина. - 5 тисяч ми вже роздали на ринках, зупинках, громадських місцях. Беруть буклети не тільки жінки, але й чоловіки для своїх дружин, матерів, доньок.

За переконанням Фонду ім. Комен, головним питанням у пріоритетах боротьби з раком є поінформованість населення. В країнах, що розвиваються слово «рак» навіть не згадується, хоча він забирає сьогодні більше життів, аніж СНІД, туберкульоз та малярія разом узяті. Це – гігантське соціальне цунамі, яке вже відбувається. До 2030 року ситуація повністю вийде з під контролю. І разом з тим, 40% смертей від раку можна запобігти.

І хоча в Україні РМЗ займає перше місце за кількістю смертей серед онкозахворювань жінок — ми рідко про це думаємо, пишемо, говоримо і не маємо часу на те, щоб сходити до онколога разом зі своєю мамою або бабусею.

Фактично щогодини від раку молочної залози в Україні вмирає одна жінка, але це не заважає представникам української охорони здоров’я знову і знову лише констатувати те, що навіть такого фаху, як мамолог, у нас не існує. Українки дуже часто втрачають найцінніше — час… Понад чверть українських жінок звертаються до фахівця вже на запущеній стадії, коли порушення в молочній залозі помітні вже неозброєним оком, і лікар має мало можливостей для допомоги, а жінкам менше шансів для виживання/одужання. Витрати на лікування раку задавнених форм значно зростають, іноді у 25 разів.

Ніхто не знає причин виникнення і розвитку РМЗ. Ніхто не знає, як попередити це захворювання. Але сучасна медицина доволі сильна, щоб успішно боротися з цим захворюванням. Успіх лікування онкохворих на сто відсотків залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування. При виявленні РМЗ на ранній стадії 5-річне виживання складає 98%.