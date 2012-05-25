Через помилки у трудовій книжки вінничани не отримують пенсії

До управління пенсійного фонду у Вінницькій області звертається багато людей з проханням перерахувати пенсію.

- Маємо серйозну проблему – неправильний запис у трудовій книжці назви спеціальності, - говорить Наталія Макаренко, експерт з умов праці головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької ОДА. – Запис має повністю – буква до букви - співпадати з класифікатором. Наприклад, кадровик записала "газоектрозварювальник", а треба "електрогазозварювальник" із зазначенням характеру роботи. Або: просто «маляр» не має права на пільгову пенсію, а маляр, зайнятий на роботах з ацетоном – має.Через це маємо скарги, суди, комісії.

Також спеціаліст наголошує, що часом підприємства не здають свої документи в архів, і через те люди не можуть підтвердити стаж роботи.

- От зараз називають кадровиків – менеджер по персоналу, - додає Дмитро Бабенко, голова обласного комітету профспілки працівників будівництва і промисловості. – А той менеджер тільки й каву й вміє робити, а як правильно заповнювати трудові книжки – не знає. А це доля людини.

- Для нарахування пільгової пенсії має бути представлена уточнююча довідка, - приєднується до розмови Лариса Дика, заступник начальника управління Пенсійного фонду у Вінницькій області. - Якщо її немає – збирається спеціальна комісія з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право призначати пенсії на пільгових умовах або за вислугу років. Кожного першого і третього вівторка місяця громадяни мають можливість отримати підтвердження трудового стажу.

Ще одним напрямком роботи комісії є допомога особам, що набували свій стаж в інших країнах. Найчастіше запити для підтвердження трудового стажу у країнах пострадянського простору доводиться адресувати до Росії. В цьому допомагає департамент міжнародного співробітництва при Пенсійному фонді України.