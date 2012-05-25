Батькам майбутніх студентів - контрактників хоч нирки продавай

Якщо ви батьки випускників – прийміть найщиріші співчуття, бо вступна кампанія випробує на міцність ваші нерви, а навчання дітей у вишах – гаманці.

Враховуючи, що пересічний вінничанин у березні(за даними Головного управління статистики у Вінницькій області) заробляв в середньому 2309 гривень на місяць, то повній родині першокурсника, в якій працюють обоє батьків, за контрактну форму навчання свого чада у вінницьких вузах доведеться віддати щонайменше п’яту частину сімейного бюджету.

А що саме платне навчання актуальне для нинішньої абітури свідчить хоча б те, що після торішнього скорочення вдвічі збільшувати держзамовлення вузам Міносвіти планує тільки на спеціальності, пріоритетні для економіки. Якщо ж у плани вашої дитини такий фах не входить, - ваші, як кажуть, проблеми.

Відтак, ознайомитись із тим, що й по чому пропонують вінницькі виші, саме час.

Скажімо, на сайті Вінницького національного медуніверситету ім. Пирогова оприлюднено вартість навчання контрактної форми за окремими спеціальностями для вітчизняних громадян. Зокрема, лікувальна справа – 14700 грн. на рік, педіатрія – 13090 грн., медична психологія – 13090 грн., стоматологія – 19200 грн., фармація – 13580 грн., клінічна фармація – 13580 грн., фармація (заочна форма) – 8240 грн.

Сайт „Освіта України” надав відомості про Вінницький національний технічний університет, де річна вартість навчання вказана на рівні 8950 грн. за рік. Звісно, й там є диференціація за спеціальностями.

Вінницький національний аграрний університет, за даними вузівського сайту, запрошує навчатись за ціною від 6.5 тис. грн. на рік майбутніх агрономів до 10 тис. грн. на рік майбутніх правників.

За словами відповідального секретаря приймальної комісії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Павла Кравченка, батькам майбутніх педагогів доведеться розкошелитись в середньому на 9100 грн. за навчальний рік.

З огляду на реальні можливості вінничан, на чималу кількість нинішніх вступників, напевне, чекає розчарування, - вчитимуться не за омріяним фахом, а за спеціальністю, на яку в батьків вистачить грошей.

