На Вінничині фіксується спалах кору

За останній тиждень на Вінничині зафіксовано 5 випадків захворювання на кір. Всього з початку року перехворіло 63 людини. як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоровя за останню добу в Україні зафіксовано 62 випадки. Найбільше - у всіх західних обалстях.

- На Вінничині хворють молоді люди віком від 18 до 25 років, - сказав УНІАН-Вінниччина Степан Томін, завідуючий епідвідділом Вінницької обласної СЕС. - Це ті люди, які взагалі не отримували щеплення проти кору, або мали тільки одне щеплення. Це повязано з тим, що обєми імунізації в країні зменшились.

Степан Ярославович сказав, що спалахи кору трапляються кожні 5-6 років.

- Востаннє фіксували підвищення захворюваності у 2006 році, - сказав він. - Тоді в області перехворіло 3000 особи і 42000 в державі.

Лікарні Вінничини на 40% від потреби забезпечені щепленнями.

- На щастя спалахів кору у групових колективах не зафіксоавно, - сказав Степан Томін.