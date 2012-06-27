700 тисяч українців помирає від болю

Зробити в Україні 26 червня днем на підтримку невиліковно хворих та їх рідних, які через відсутність знеболення зазначають щохвилинних тортур запропонувала Анастасія Лещинська, керівник проекту «Стоп біль». Пропозицію вона озвучала під час прес-конференції на захист прав людей, які живуть з болем та потребують знеболюючих препаратів.

- Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та становлення малозахищених категорій молоді "Паросток" спільно з Вінницьким обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом з грудня 2011-го по грудень 2012 року реалізує проект "Не потрібно терпіти біль. Кожен має право на знеболюючі препарати",- говорить голова громадського об’єднання «Паросток» Ірина Саранча.

Мета проекту - сприяти формуванню у суспільстві розуміння необхідності доступу важкохворих людей до знеболюючих препаратів та створення дієвої моделі соціально - психологічної підтримки важкохворих людей.

- За даними дослідження Human Rigrs Watch щороку в Україні щороку 428 тисяч осіб потребують допомоги, для полегшення симптомів невиліковних хвороб, - додає Анастасія Лещинська, керівник проекту «Стоп біль». - Знеболюючого, яке виписують по рецепту, вистачає лише на 4 години, решту часу, вони тримають у собі нестерпний біль. Заради того, щоб полегшити його, потрібно вводити дози морфіну кожні чотири години, але 50 мг ін‘єкції вистачає лише на один раз. Щороку від хвороб, що викликають нестерпні болі помирає на 700 тисяч українців.

У Вінниці щосереди з 17:00 до 19:00 збирається група самодопомоги, що потребують знеболення. Зустрічі проходять на базі обласного центру СНІДу, що знаходиться у медмістечку на 5-му км Барського шосе. Окрім вирішення своїх проблем група самодопомоги застосовує арт-терапію. Виставку робіт презентували на прес-конференції. Щоразу в групі підтримки збираються по 8-10 чоловік.

- У області офіційно є 4 палеативні ліжка, що виконють роль хоспісу, - говорить головний лікар обласного ценрту СНІДу у Вінницькій області Ігор Матковський. – Вони є на базі нашого закладу з 2007 року, але вже повноцінно з забезпеченням знеболення почали працювати з січня цього року. Вони створені, щоб облегшити страждання не тільки пацієнтів, а ще й родичів, які день у день не витримують психологічного навантаження, знаходячись із своїми близькими, які знемагають від болі.

В Україні діє 9 хоспісів на 650ліжок, які надають послуги стаціонарним пацієнтам.

Організатори прес-конференції закликали усіх небайдужих долучитись до підписання відкритого листа до Президента України щодо забезпечення доступу до знеболення невиліковно хворим пацієнтам та звернення до уряду України з пропозиціями внести ряд змін та доповнень у порядок ліцензування та обігу наркотичних засобів. Зробити це можна на сайті stopbil.in.ua.