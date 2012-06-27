Дискотеку розігнали через Заболотного?

24 червня у День молоді громадська організація «Земляки» зорганізувала дискотеку в місті Ладижин. Прийшло близько 500 молодих людей. Але о 23 год. правоохоронці з собаками наказали усім відпочиваючим покинути приватну територію кафе-бару «Пляж». Перед цим близько 40 правоохоронців ходили поміж столиками і з собаками шукали наркотики. Чому це трапилось, на прес-конференції розповів голова громадської організації «Земляки» Петро Бойко.

- Наша громадська організація відповідно до статуту створила центри сприяння розвитку територіальних громад в Бершадському, Тростянецькому, Теплицькому, Гайсинському районах і місті Ладижин. У всіх названих районах зорганізовані нами заходи до Дня молоді пройшли без проблем. Лише у Ладижині ми стикнулися з беззаконням. Згідно з офіційним даними саме у Ладижині проживає найбільша кількість наркотично залежних та хворих на СНІД молодих людей. Тому ми вирішили провести молодіжний захід «За здорове життя», яка включала себе битву ді-джеїв та молодіжну дискотеку.

14 червня я направив лист у міськраду про проведення молодіжного свята на підтримку здорового способу життя. Але терміново скликається виконком міськради і нам відмовляють проводити мирне зібрання. Ми опротестували це рішення. Тоді міськвиконком подає судовий позов до Вінницького окружного суду. Ми в цей час знаходимося в Ладижині, ніякого офіційного повідомлення не отримали, тому суд пройшов без нашої участі. Суд виносить рішення від 20 червня: «Задовольнити позов міськради і заборонити громадській організації проводити заходи».

Ми подаємо апеляцію в Окружний апеляційний адміністративний суд. Бо не було причин і мотивації для відмови. І 22 червня суд скасував попереднє рішення міськвиконкому і дозволяє нам провести захід. Законослухняна влада має виконувати рішення суду. Але другого дня знову терміново засідає виконком і вдруге забороняє. І саме на це рішення посилаються правоохоронці припиняючи нашу дискотеку. Тобто вони взяли не рішення суду, а рішення міськради. В рішеннях ладижинської міськради не зазначено, чим обґрунтовується дія, в чому може проявлятися небезпека в нашому зібранні.

Ми відкрито заявляємо, що з нами співпрацює депутат облради Григорій Заболотний, в нашій діяльності сприяє фонд Петра Порошенка. Це що порушення закону? Ми пов’язуємо цей супротив, цю протидію з прізвищем Григорія Михайловича. Наша позиція така – відповідно до законодавства ми бачимо читання закону по-ладижинські. Мер Ладижина відкрито заявив, що підтримує Кучера. Це порушення – влада не має права нікого підтримувати.

В той же час на центральній площі Ладижина проводились міські заходи під патронатом Фонду Кучера і де було 4000 молодих людей і ніяких собак. То що, молодь, яка прийшла до нас на дискотеку якась інша?

На прес-конференцію також прийшов заступник міського голови Ладижина Олександр Ткачук.

- Ми діяли виключно в межах законодавства України, - говорить Олександр Миколайович. – Чому відмовили? Бо надійшла заява до міськради, що «Земляки» хочуть зробити молодіжну дискотеку. Але в листі не було мети зібрання, місця, кількості людей, прізвищ уповноважених осіб. Було сказано, що захід почнеться о 21 год і час закінчення не вказано. Але ось такі листівки розповсюджували, де сказано, що дискотека триватиме з 18 до 4 ранку. Пан голова тільки що наголошував, що бар діяв на законних підставах. Ось у мене акт обстеження від СЕС міста, який датований 7 травня 2012 року, де сказано «Припинити експлуатацію кафе-бару «Пляж» до отримання погодження СЕС після проведення санепідперевірки». Ось є справа про адмінпорушення на громадянку, яка очолює цей заклад, бо він працював без дозволу пожежників. Фактично, на сьогодні цей заклад є недіючий. Чи міг виконком дозволити проводити масові зібрання у місці, де стільки порушень? Хто візьме відповідальність за безпеку молоді на водоймі? В 50 м розташований профілакторій Ладижинської ТЕЦ, де відпочивають батьки з дітьми, в 30 м - туристичний комплекс «Ковчег», де живуть люди, в 100 м - два садових товариства, в 300 м – цілий житловий мікрорайон. Закон каже, що з 22.00 до 8.00 заборонені заходи, які створюють шум. Тому ми дозволили проводити за законом до 23 години рівно як і міські заходи на площі.

Представників правоохоронців на прес-конференції не було, але вони оприлюднили свою позицію на офіційному сайті управління УМВС України у Вінницькій області.

"Представники однієї з громадських організацій поширили через електронні ЗМІ інформацію про протиправні дії ладижинської міліції, яка «розігнала дискотеку на приватній території», організовану за сприяння громадської організації.

Працівники міліції вжили усіх необхідних заходів по забезпеченню безпеки жителів та гостей міста Ладижина під час святкування Дня молоді. Місця проведення масових заходів, в тому числі, дискотеки, де відпочивала велика кількість людей, були заздалегідь обстежені працівниками вибухотехнічної служби та кінологами з використанням службових собак на предмет виявлення вибухонебезпечних чи отруйних речовин. Такі дії були обумовлені обов’язком працівників міліції подбати про безпеку учасників масових заходів.

З огляду на часові обмеження проведення дискотеки в кафе, розташованому поруч з житловими будинками, відповідно до ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та відповідного рішення виконкому Ладижинської міськради о 23 годині на вимогу працівників міліції організатори дискотеки припинили її проведення. Масові заходи, які проводилися в центральній частині міста Ладижина , також тривали до 23 години.

Головна мета, яку переслідували працівники міліції – забезпечити правопорядок, захистити прав та інтереси усіх без винятку громадян. Безпідставні звинувачення представників громадської організації міліції у неправомірних діях – не що інше, як намагання привернути до себе увагу громадськості шляхом нагнітання штучного конфлікту.