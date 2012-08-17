Відмова вінничан від щеплень примусила владу діяти
Затверджено програму захисту від хвороб
Виконком Вінницької міськради затвердив проект рішення “Про затвердження “Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки”. Основною метою цієї програми є зниження рівня захворюваності на інфекції, які керуються засобами специфічної профілактики, повідомляє прес-служба міськради.
За словами головного державного санітарного лікаря міської СЕС Олександра Сорочана, одним із вирішальних чинників зниження захворюваності на керовані інфекції є високий відсоток охоплення населення щепленнями, що розвиває «колективний імунітет».
- У такому разі відбувається процес передачі збудника захворювання від людини до людини сповільнюється та зменшується циркуляція патогену. Проте, на жаль, сьогодні рівень колективного імунітету проти деяких інфекцій в місті недостатній: в поточному році проти дифтерії захисні титри виявлені лише у 73,4%, проти правця – у 95,7%, кору – у 87%. Відмови від проведення профілактичних щеплень – це одна з основних проблем імунопрофілактики. Кількість відмов становить близько 7 тисяч осіб, серед дітей у віці до 14 років – 5 тисяч, що складає в різних вікових групах від 5,4 до 14,6% загальної кількості підлягаючих щепленню дітей, – говорить Олександр Сорочан.
Під час засідання перший заступник міського голови Володимир Кістіон зазначив, що документ, який затвердили члени виконавчого комітету, є важливим та необхідним для міста.
- На сьогоднішній день продовжуються роботи щодо впровадження електронної картки пацієнта, в яку було б доречно запровадити сертифікат щеплень, відтак мати більш повну та вичерпну інформацію про людину та якісно та ефективно лікувати інфекційні хвороби, – сказав Володимир Кістіон.