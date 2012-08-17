Відмова вінничан від щеплень примусила владу діяти

Виконком Вінницької міськради затвердив проект рішення “Про затвердження “Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2015 роки”. Основною метою цієї програми є зниження рівня захворюваності на інфекції, які керуються засобами специфічної профілактики, повідомляє прес-служба міськради.

За словами головного державного санітарного лікаря міської СЕС Олександра Сорочана, одним із вирішальних чинників зниження захворюваності на керовані інфекції є високий відсоток охоплення населення щепленнями, що розвиває «колективний імунітет».

- У такому разі відбувається процес передачі збудника захворювання від людини до людини сповільнюється та зменшується циркуляція патогену. Проте, на жаль, сьогодні рівень колективного імунітету проти деяких інфекцій в місті недостатній: в поточному році проти дифтерії захисні титри виявлені лише у 73,4%, проти правця – у 95,7%, кору – у 87%. Відмови від проведення профілактичних щеплень – це одна з основних проблем імунопрофілактики. Кількість відмов становить близько 7 тисяч осіб, серед дітей у віці до 14 років – 5 тисяч, що складає в різних вікових групах від 5,4 до 14,6% загальної кількості підлягаючих щепленню дітей, – говорить Олександр Сорочан.

Під час засідання перший заступник міського голови Володимир Кістіон зазначив, що документ, який затвердили члени виконавчого комітету, є важливим та необхідним для міста.

- На сьогоднішній день продовжуються роботи щодо впровадження електронної картки пацієнта, в яку було б доречно запровадити сертифікат щеплень, відтак мати більш повну та вичерпну інформацію про людину та якісно та ефективно лікувати інфекційні хвороби, – сказав Володимир Кістіон.