У Вінниці розгорнули сорокаметрового українського прапора

23 серпня Україна святкує День державного прапора.

З нагоди такої події, близько 10 години у Вінниці на майдані Незалежності біля міської ради можна було спостерігати офіційну церемонію підняття прапора України, - повідомляє Вінниці. Інфо.

Привітати вінничан з цим святом зібралися мер Вінниці Володимир Гройсман, губернатор Микола Джига, голова облради Сергій Татусяк, митрополит Симеон та ін.

Супроводжувалось свято грою військового оркестру, а також танцями і забавами, хлопців і дівчат, одягнутих в українські національні костюми.

Саме ці «козаки» розвернули над площею величезний національний прапор, довжиною близько 40 метрів.