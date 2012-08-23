У Вінниці розгорнули сорокаметрового українського прапора
13:00, 23 серпня 2012Вінниця
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З нагоди свята
23 серпня Україна святкує День державного прапора.
З нагоди такої події, близько 10 години у Вінниці на майдані Незалежності біля міської ради можна було спостерігати офіційну церемонію підняття прапора України, - повідомляє Вінниці. Інфо.
Привітати вінничан з цим святом зібралися мер Вінниці Володимир Гройсман, губернатор Микола Джига, голова облради Сергій Татусяк, митрополит Симеон та ін.
Супроводжувалось свято грою військового оркестру, а також танцями і забавами, хлопців і дівчат, одягнутих в українські національні костюми.
Саме ці «козаки» розвернули над площею величезний національний прапор, довжиною близько 40 метрів.
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