Вінницькі бадмінтоністи у Харкові зайняли весь п’єдестал

У Харкові 17–20 серпня проходили міжнародні змагання з бадмінтону серед молоді, юніорів і юнаків. Вихованці ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету здобули тут аж 9 нагород різного ґатунку.

Особливо вражаючим виявився виступ вінничан у одиночному молодіжному розряді – у ньому наші хлопці посіли перші три сходинки. Чемпіоном став Владислав Гуркало, срібним призером – Максим Косован, бронзовим – Артем Іордатій.

У турнірі юніорів відзначився Артем Ткачук. В його активі – одразу три медалі. Вінничанин став другим у одиночці і переміг у парній і змішаній категоріях.

Базою для підготовки бадмінтоністів міста над Бугом є спорткомплекс “Здоров’я”, що по вул. Примакова на Старому Місті. Там з усіма бажаючими юнаками і дівчатами безкоштовно проводять заняття досвідчені тренери МДЮСШ № 2.