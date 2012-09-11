Підприємці хочуть за ремонт обшарпаних фасадів пільг

До останнього часу кожен власник або орендар комерційної нерухомості у Вінниці по-різному трактував вимогу уряду про необхідність утримання фасадів будівель в належному вигляді, облагороджуючи їх у міру своєї фантазії і фінансових можливостей. У підсумку облицьовані в мармур об'єкти нерідко чергуються з облупленими, або пофарбованими в яскраві кольори стінами.

Змусити бізнесменів призвести зовнішній вигляд будівель до єдиного стилю мерія вирішила традиційним способом, затвердивши Порядок утримання, ремонту, реконструкції та реставрації фасадів. Документ передбачає створення комісії з представників міськради і проектних організацій, яка буде фотографувати об'єкти і складати акти огляду технічного стану фасадів. У разі необхідності вона може вимагати від власників чи орендарів комунального майна замовити виготовлення паспорта облаштування фасадів і за свій рахунок провести ремонтні роботи.

Перші рейди комісія проведе вже у вересні. "У першу чергу ми перевіримо стан фасадів будинків у центральній частині міста: на вулицях Соборній, Пирогова, Театральної, Хмельницького, де багато пам'ятників архітектури", - повідомив "Діловій столиці"директор департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міськради Максим Мартинюк.

Якщо підприємці проігнорують її приписи інспекція з контролю за благоустроєм і санітарним станом міста складе протокол про адміністративне правопорушення. Правда, сумнівно, що фінансові санкції за порушення правил благоустрою (від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) для фізичних осіб і від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (850-1700 грн.) для суб'єктів підприємницької діяльності) змусять комерсантів виконати вимоги влади.

Адже тільки вартість розробки паспорта фасаду зі зазначенням стану всіх архітектурних деталей, матеріалу облицювання, кольору та інших особливостей обійдеться бізнесменові від 5 до 12 тис. грн. залежно від термінів виготовлення документа, місця розташування об'єкта та площі лицьовій частині будівлі. А на відновлення 1 кв. м фасаду доведеться витратити ще в середньому 1,5 тис. грн. Отже, щоб привести в порядок один будинок заввишки три-п'ять поверхів (в основному саме такі будівлі розташовані в центрі Вінниці), знадобиться 300-500 тис. грн.

"Виникає питання: а де взяти гроші, щоб і законослухняним платником податку бути, і фасад відремонтувати, і покупців широким вибором товару залучити? Звичайно, приємно жити в гарному місті, але ж не можна вирішувати всі проблеми за рахунок підприємців", - обурюється власник магазину на вулиці Соборній, що побажав залишитися неназваним.

У мерії обіцяють, що до злісних порушників вимог Порядку будуть застосовувати жорсткіші заходи: звертатися до суду з вимогою провести ремонтні роботи. Але експерт Союзу підприємців Вінниці "Стіна" Валерій Белень вважає, що це ні до чого не призведе: "В цілому рішення влади правильне, подібна практика поширена в країнах Європи. Але в обмін на ремонт фасадів підприємці повинні отримати від міської влади певні преференції, наприклад, повне або часткове звільнення від місцевих податків, зниження плати за оренду комунального майна. Якщо бізнесмен відчуває тимчасові фінансові труднощі, необхідно давати йому відстрочку на проведення робіт, а не штрафувати".