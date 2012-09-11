Письменники потусувалися з дністровськими русалками

У Могилеві-Подільському відбулося перше Всеукраїнське літературне свято «Русалка Дністрова» - мистецький захід, який ініціювала Національна спілка письменників України за підтримки Єврорегіону «Дністер». Учать у святі взяли діячі культури, літератури і мистецтва України і Молдови.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

– Головною метою фестивалю «Русалка Дністрова» стає взаємозбагачення української і молдавської культур, а також активізація літературно-художнього життя придністровських регіонів України - від Львівщини до Одещини, за участю української творчої інтелігенції Молдови, у тому числі і Придністровського регіону, - наголосив голова Національної спілки письменників України Віктор Баранов.

У рамках фестивалю у місті Бельці відбулася зустріч з українськими письменниками, художниками і музикантами. Українському будинку «Заповіт», шефство над яким узяли республіканська спілка письменників України і добродійна українська організація «Батьківська земля», гості подарували бібліотеку української літератури.

Зокрема, Україну представляли письменник Михайло Каменюк, поетеса Руслана Мельничук, краєзнавець Людмила Любацька, артистки Вінницької обласної філармонії Інна Яблонська, а Молдову - заступник глави Бельцкої міської адміністрації Олександр Усатий та редактор українського видання «Рідне слово» Степан Лядрик.

Сторони підписали Декларацію намірів, яка передбачає співпрацю у галузі культури і налагодження економічних, наукових і історичних зв'язків придністровських регіонів України і Молдови.

– Попри те, що Єврорегіон «Дністер» займається насамперед інфраструктурними проектами, ми охоче взялися підтримувати мистецький проект «Русалка Дністрова». Адже він робить головне – стверджує «народну дипломатію», тобто зближує людей, громади на особистісному рівні без політичних і адміністративних втручань, – прокоментував ідеологію свята голова Єврорегіону «Дністер» Сергій Татусяк.

Організатори свята визначилися, що «Русалка Дністрова» стане щорічним дійством. Окрім того, планується випуск літературно-художнього альманаху і укладення міжурядового договору про надання стипендій для молодих українських письменників, які бажають вивчати молдавську мову для подальшої роботи у сфері перекладу літературних творів з молдавської на українську мову.