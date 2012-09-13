Вінницької області загрожує екологічна катастрофа

Київський еколого-культурний центр заявляє про загрозу виникнення у Вінницькій області екологічної катастрофи у зв'язку відкриттям комплексу птахофабрик.

Про це директор центру Володимир Борейко повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в Тульчинському і Тростянецькому районах Вінницької області ведеться будівництво великого комплексу птахофабрик, в який будуть входити 456 птахоферм, комбікормовий завод, інкубатор і забійний цех. Для запуску першої черги комплексу необхідно близько 1,5 млн. курей.

Еколог переконаний, що робота птахофабрик призведе до величезний негативної навантаження на навколишнє середовище. Зокрема, в результаті діяльності комплексу за рік буде утворюватися близько 160 тонн посліду, 2 млн кубометрів стічних вод, 2,4 тис. тонн падали, а також викид з птахофабрик щодоби понад 2 млн кубометрів відпрацьованого повітря.

Також В.Борейко заявив, що концентрація птахофабрик на невеликій території призведе до падіння рівня ґрунтових вод. Він додав, що це вже сталося в с.Оляница Тростянецького району, де з початком будівництва птахофабрик пропала вода в колодязях.

Ще однією проблемою, яка може виникнути у зв'язку з діяльністю птахофабрик, на думку екологів, є поховання курячої падали. В.Борейко відзначив, що в даний час всі 24 діючі українські заводи з переробки падали вже перевантажені і не будуть переробляти сировину, що надходить з нових птахоферм. Еколог вважає, що дохлих курей будуть розкидати по посадкам або ховати в землі, що може призвести до появи заразних хвороб.

Крім того, як стверджує В.Борейко, для утилізації посліду будуть побудовані відкриті сховища, які стануть резервуаром для величезної кількості мух, нестерпний запах і збудників багатьох небезпечних захворювань.