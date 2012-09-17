Вінничани продаються за 50 гривень

У Комітеті виборців України заявили, що на парламентських виборах купити голос можна від 50 до 300 грн.

Про це повідомив «5-й канал». У КВУ вважають, що саме прямий підкуп в мажоритарних округах буде вирішальним під час голосування. Такі випадки вже зафіксовано у Вінницькій і Луганській областях.:

- Ці вибори дуже споживацькі, - заявив голова КВУ Олександр Черненко. - Виборець дуже розчарований, він не бачить, за кого він хотів би голосувати. А цей - хоч гроші дає. Це явище стає масовим, і якщо зараз не зупинити, я відчуваю, що на мажоритарці у нас багато кандидатів просто куплять виборців.