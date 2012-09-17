Однорічний хлопчик на межі смерті через травму черепа

13 вересня о 08:20 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №3 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що на вулиці Щорса сталася надзвичайна подія, а саме хлопчик 2011 року народження під час падіння отримав травму голови.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, наразі потерпілий перебуває в дитячій обласній лікарні в реанімаційному відділені з діагнозом «відкрита черепна мозкова травма, забій головного мозку, перелом кісток черепа». Дитина у вкарй важкому стані.

Обставини події встановлюються.