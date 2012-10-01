У вінницьких дворах з’являться міні-стоянки

У Вінниці мешканці деяких багатоповерхівок розпочали шукати компроміс в питанні вирішення проблеми із паркуванням автівок у дворах. Цього року жителі чотирьох будинків домовились між собою і поділили свої прибудинкові території на сектори. Таким чином вдалось розмежували та відповідно облаштувати місця для паркування авто, територію для відпочинку дітей та зелених насаджень, - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У мікрорайонах із щільною забудовою важко відшукати місце для облаштування великих стоянок для автотранспорту. Єдиним виходом із цієї ситуації є виділення ділянок на прибудинкових територіях для облаштування мініпарковок. І прийняти таке рішення мають самі мешканці на загальних зборах. Щоб зробити цей процес врегульованим, минулого року виконком міської ради затвердив Порядок влаштування місць для тимчасового розташування автотранспорту та відновлення зелених зон.

Першими, хто вирішив саме у такий спосіб усунути проблему із стоянкою автомобілів у дворах, стали мешканці будинків з адресами Коцюбинського,78, Збишка 7, Келецькій,118 та Космонавтів, 60. Вони зібрались і домовились поділити двори таким чином, щоб і автовласники мали можливість залишати свої авто, і діти не втратили ігрових майданчиків, і збереглись зелені насадження чи клумби.

Також вже є інформація, що наступного року планується розмежувати територію іще біля одного будинку.

За словами заступника директора департаменту житлового господарства Романа Фурмана, якщо мешканці багатоповерхівок хочуть навести лад на своїх прибудинкових територіях таким чином, щоб всі мешканці могли користуватись двором відповідно до своїх потреб, потрібно в першу чергу зібратись і домовитись. І вже від дипломатичності і рівня взаєморозуміння сусідів залежить результат домовленості.

Механізм подальшої роботи наступний: «Представники житлово-експлуатаційних підприємств на замовлення мешканців визначають місця на прибудинкових територіях, які можуть бути використані для облаштування зони тимчасового розміщення авто, та ділянки зелених зон, які ще можливо відновити, - говорить Роман Фурман. – Далі після зборів із мешканцями погоджують можливі шляхи впорядкування зазначених місць. Це може бути відновлення зелених зон із встановленням декоративної огорожі або ж асфальтування прибудинкової території для влаштування міністоянок для транспорту».

У разі, якщо більше половини жителів будинку погоджуються на влаштування зони для тимчасового розташування авто у своєму дворі, за рахунок співфінансування із міським бюджетом проводяться роботи щодо облаштування такої ділянки. «Тобто, лише у тому випадку, якщо мешканці будинку не проти, а власники автівок згодні брати дольову участь у влаштуванні тимчасової парковки, і проводяться роботи по її облаштуванню, - повідомив заступник директора департаменту житлового господарства. – Якщо ж двір невеликий і немає можливості влаштувати парковку, розглядається питання щодо будівництва такого майданчика по сусідству».

Крім того, на таких ділянках є можливість нанести спеціальну дорожню розмітку та встановити відповідні знаки типу «стоянка автомобілів дозволена тільки для мешканців будинку». За інформацією Романа Фурмана, мешканці, які хочуть аби в дворі їхнього будинку було розмежовано місце для паркування авто та збережені зелені насадження, можуть звертатись безпосередньо до свого житлово-експлуатаційного підприємства або до департаменту житлового господарства.

