Міністр оборони Німеччини вже зараз стикається з труднощами навіть усередині власної партії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазнав різкої критики з боку лівого крила власної партії за слова про те, що Німеччині потрібно стати "kriegstüchtig" - тобто готовою до війни. І все ж, згідно з опитуваннями, через майже три роки на посаді, він, як і раніше, залишається найпопулярнішим політиком Німеччини з великим відривом.

Довготривала популярність цього "жорсткого" міністра оборони, можливо, найкраще ілюструє протиріччя, що поставили Німеччину і Європейський союз у скрутне становище, пише The Washington Post. Нація і континент, які після Другої світової війни визначали себе як "мирний проект", сьогодні стикаються з гострою необхідністю озброюватися і захищатися від зростаючої російської загрози. Це завдання, з яким їм важко впоратися, вважають журналісти.

Повідомляється, що агресія Росії та вимоги президента США Дональда Трампа, щоб Європа взяла на себе відповідальність за власну безпеку, призвели до помітної зміни суспільного сприйняття того, що потрібно континенту. Але крихка ситуація в Німеччині - де армія залишається невеликою, слабкою і недостатньо підготовленою - ставить під сумнів здатність Пісторіуса забезпечити політичну волю і широку національну підтримку для проведення фундаментальних змін.

"Німці хочуть бути як Швейцарія: економічно успішними, але якомога більш політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну", - зазначає колишній багаторічний лідер Соціал-демократичної партії (СДПН), однопартієць Пісторіуса Зігмар Габріель.

Ініціатива Пісторіуса з ремілітаризації, за його словами, "змусить німців чітко визначити, яке місце вони справді посідають у Європі та світі".

Як Німеччина готується до війни

Гостра дискусія навколо відновлення обов'язкової військової служби підкреслює виклики, що стоять перед Пісторіусом. У країні зараз не вистачає 80 000 діючих військовослужбовців до цільових 260 000 у найближчі десять років, не рахуючи десятків тисяч резервістів, пише ЗМІ.

Щоб досягти цих цифр, Пісторіус намагається знайти баланс між позицією своєї партії, яка виступає проти призову, і реальністю - бундесвер навряд чи зможе набрати достатню кількість військовослужбовців тільки через добровільний набір.

Коли Пісторіус представив пропозицію, засновану на добровільній службі, її заблокував очолюваний канцлером Фрідріхом Мерцем правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС), який лідирує в правлячій коаліції.

Минулого місяця коаліція представила оновлений план, що передбачає можливість лотереї призову - і вже Пісторіус виступив проти.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччині є й ті, хто розуміє необхідність готуватися до війни проти Росії, у разі її агресії. Генерал-лейтенант Олександр Золльфранк заявив, що Росія, як і раніше, володіє дуже великим військовим потенціалом, незважаючи на війну проти України.

Крім того, ми писали, що у Європи є 5 років на підготовку до війни з Росією. До 2030 року Європі необхідна досить сильна європейська оборонна позиція, щоб переконливо стримувати своїх супротивників.

