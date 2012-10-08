Податківці з’ясують, чим вінничани заправляють автівки

Кожному автомобілісту добре відоме відчуття турботи про свого „залізного коня”. І для впевненості у його безпечній поведінці на дорозі, „годувати” його варто лише перевіреним пальним, у походженні та якості якого впевнений на всі 100% .

Та мало хто задумувався, що часом під дахом „заправки” криється не лише пальне сумнівної якості, а й приховування від держави значних прибутків.

Ринок нафтопродуктів – значний та потужний сегмент економіки Вінниччини. Здавалося б, і у сплаті податків він має не „пасти задніх”. Втім, податкові аналітики визначили, що окремі підприємства галузі, нарощуючи обсяги фінансових операцій, декларують незначні прибутки, та сплачують мізерні відрахування до бюджету. Хоча після проведених на підприємствах хронометражів виручка та сплата податків магічним чином зростають.

Виникає логічне питання: чим пересічний громадянин заправляє своє авто і чи може він бути впевнений, що придбав нафтопродукт, який відповідає даним, зазначеним у сертифікаті відповідності. Тож наявні у податківців законні механізми контролю ринку паливно-мастильних матеріалів вже невдовзі дадуть результат, - повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області