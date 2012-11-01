Перший вуличний відеоекран створили вінничани

Сорок років тому вінницькі вчені створили перший вуличний відеоекран, - повідомляє «Голос України».

Новинка техніки містила в собі шістсот тисяч електрорадіокомпонентів, довжина екрана була 17,5, а ширина — 13 метрів, загальна площа 235 квадратних метрів.

Виготовили інформаційний екран, подібного якому на той час не мали в жодній країні, у Вінницькому центральному конструкторському бюро інформаційних технологій (ЦКБІТ). Встановили на проспекті Калініна у Москві, нині це Новий Арбат. Перша інформація з’явилася 3 листопада 1972 року. Тут було зображено два ряди цифр: 1917—1972, перша з яких означала рік Великої Жовтневої соціалістичної революції. Далі картинку змінив стилізований портрет вождя революції — Володимира Леніна. А 7 листопада на екрані демонстрували парад на честь чергової річниці Великого Жовтня.

Диво техніки називали вуличним телевізором. Бо тут транслювали футбольні матчі, мультфільми, тексти інформаційні та з лозунгами, які в той час були особливо популярними напередодні державних свят. Увесь матеріал відтворювали у кольорі. Зображення на екрані було добре видно на відстані одного кілометра. Дуже важливо, що для інформаційної системи не страшний був ні дощ, ні туман, ні вітер, так само вона не боялася ані спеки, ані морозу.

Майже два роки працював над новинкою колектив вінницьких науковців та інженерів під керівництвом головного конструктора проекту Леоніда Могілевера. Заступником у нього був Олександр Нікітіч. За його словами, назвали інформаційний екран «Елін». Це була абревіатура слів «екран ламповий інформаційний». Монтаж конструкції також здійснювали вінничани.

Використовували екран упродовж десяти років. 1983-го у тому ж ЦКБІТі створили відеоекран нового покоління — «Елін-2». За його допомогою передавали інформацію аж до того часу, поки не розпався Союз. Як стверджує Олександр Нікітіч, на початку 1990-х екран погас. Нікому було доглядати за технікою. У 2005 році на цьому ж місці встановили сучасне світлодіодне табло, щоправда, його площа трохи менша, ніж в «Еліна». Навряд у день ювілею у Москві згадають, що сорок років тому вінничани зробили тодішній столиці Союзу унікальний подарунок.

