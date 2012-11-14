Діти з Якушинецької колонії втекли через заступника директора

14 листопада до Вінниці прибув уповноважений президента із прав дитини Юрій Павленко. Особисто розглядав хід справи втечі 20 учнів з Якушинецького училища соціальної реабілітації 7 листопада. На сьогодні усі діти повернулися додому крім одного, 15-річного киянина Сергія Старцева, повідомляє Gazeta.ua.

- Керівництво закладу спочатку звітувало про те, що діти втекли через непорозуміння між собою. Мені ця позиція одразу здалася незрозумілою. Відчув, що дії дітей — це неякісна робота вчителів. Може, це трапилося з вини посадовців, які неналежно виконували свої обов'язки? Так і сталося. Комісія з'ясувала, це сталося через непорозуміння з працівниками училища. 5 листопада на шістьох вихованців поскаржився один хлопець. Заступник директора Станіслав Краківський викликав їх, сказав написати пояснення. Діти образилися, що замість більшості довіряють лише одному. Вирішили протестувати. Домовилися на одну добу втекти, а потім повернутися, - розповів Павленко.

Уповноважений президента здогадується, що в навчальному закладі діяли своєрідні закони. Керівництво назначало серед учнів "старших", які наглядали за рештою.

- 17 учнів знайшла міліція до 4 ранку, двоє прийшли самі зранку. Усіх втікачів карати не будуть. Для мене важливо, щоб не зробили винними дітей. До дисциплінарної відповідальності вже притягнули двох заступників директора училища. Крім того, виявили непоодинокі порушення закону. Ведеться слідство, - зауважив Павленко.

Якушинецьке училище розраховане на 200 вихованців, передбачує перехід від карального до виховного процесу.

- На утримання однієї дитини в училищі держава витрачає по 100 тис. грн в рік. 80% з цієї суми йде на виплату заробітної плати працівникам установи, 10% на оплату комунальних послуг. Решта — на утримання дітей. У якушинецькому закладі на 36 учнів — 99 працівників. Троє заступників директора. Лише один психолог. Перелік посад викликає сумніви, - підрахував Павленко.

- Така масова втеча у нашому закладі востаннє була 20 років тому", - зауважив директор училища Віктор Бобрук, більше ні про що не захотів казати .

Довідка.

Училище соціальної реабілітації є державним закладом Міністерства освіти і науки України для неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні дії, систематичні порушення правил громадської поведінки та потребують реабілітації і перевиховання в умовах особливого режиму. Діє з 1934 року. В училищі знаходяться хлопці віком 14 - 18 років згідно рішення суду на термін не більше трьох років. Випуск проводиться протягом всього року згідно терміну встановленого рішенням суду. Учнів, які добре поводяться та навчаються, відпускають у місто на відвідання басейнів, катків та музеїв.