Джига підігнав рятувальникам піротехнічний автомобіль

Парк техніки рятувальників Вінниччини поповнився новим спеціальним транспортним засобом – фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУ МНС отримали у своє розпорядження автомобіль, обладнаний усім необхідним для виконання завдань за призначенням.

Як повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, придбання цієї сучасної спеціалізованої техніки стало можливим завдяки співпраці обласної державної адміністрації і обласної ради з оперативно-рятувальною службою цивільного захисту області, а передача авта рятувальникам відбулась за участі радника Президента України Микола Джига.

Так, програмою поліпшення пожежної та техногенної безпеки Вінницької області на 2011-2015 роки цьогоріч було заплановано виділення 650 тисяч гривень на купівлю авта для саперів МНС.

Ключі від спеціалізованого авто рятівники області отримали з рук екс-губернатора Вінниччини, Радника Президента України Миколи Джиги. Вручаючи ключі, він побажав, аби дана машина слугувала безпеці та збереженню життя та здоров‘я наших громадян.



За словами начальника ТУ МНС України у Вінницькій області полковника служби цивільного захисту Руслана Шевчука, такий спецтранспорт для вінницьких рятувальників дуже на часі, бо лише під час ліквідації надзвичайної ситуації під Браїловом еменесникам довелося знешкоджувати 2012 вибухових пристроїв часів війни.

