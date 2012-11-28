Лікарі і батьки: дитину ртуттю не труїли

Журналісти «Gazeta.ua» зустрілися з батьками дитини, яку мати начебто отруїла ртуттю через розгерметизацію термометра, яким розмішувала їжу для маляти. Мама й тато дитинки, а також лікарі, які прийняли малюка в лікарню, кажуть що це нісенітниці.

26 листопада на офіційному сайті МНС у Вінницькій області з'явилась інформація про отруєння дитини ртуттю.

"Сталося все 23 листопада. Мати розмішувала дитячу їжу термометром. Не помітила, як він розгерметизувався, і кульки ртуті попали у суміш. В результаті дитина опинилась у лікарні", - повідомили у прес-центрі.

За словами лікаря-неонатолога Вінницької обласної дитячої лікарні Клавдії Іщук, нічого подібного не було.

"Я лікую зараз цю дитину, і знаю, що сталося насправді. Хлопчика у п'ятницю щойно забрали з пологового. Батько вирішив простерилізувати термометр, щоб зміряти дитині температуру. Тримав градусник над мийкою у кухні. І з чайника злив на нього кип'ятку. Скло не витримало, градусник лопнув і розлетівся на мілкі уламки. По всій кухні батько збирав те скло і крапельки ртуті. Суміш для дитини, дійсно, стояла неподалік. Але туди нічого не попало. А якби попало, то яка нормальна людина змогла б дати дитині пити ту суміш? Не знаю, як там на швидкій записували інформацію. Але її добряче перекрутили", - зауважила вона.

У 28-річної матері новонародженого хлопчика немає грудного молока, тому годують його дитячими сумішами.

"Коли привезли його, було зрозуміло, що ніякого отруєння ртуттю тут немає. Але в дитини була жовтяниця. Тому залишили дитину у нашому відділенні патології новонароджених", - сказала лікар.

На вінницькій міській станції швидкої допомоги повідомили, що таких випадків у них не зареєстровано. В той же час у прес-центрі МНС зазначили, що інформацію про отруєння ртуттю вони отримали з Вінницької обласної дитячої лікарні.