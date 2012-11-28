В жінки на городі виорали снаряд

27 листопада о 11:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №12 міста Могилів-Подільського надійшло повідомлення від чергового міліції про те, що жителька с. Юрківці під час орання присадибної ділянки знайшла предмет, схожий на боєприпас.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

В ході проведеної рятувальниками ідентифікації було встановлено, що знахідкою являється осколочний артилерійський снаряд калібру 45 мм часів ІІ Світової війни.

Знешкодження вибухонебезпечної знахідки групою піротехнічних робіт ТУ МНС у Вінницькій області заплановано на сьогодні.