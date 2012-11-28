В жінки на городі виорали снаряд

10:40, 28 листопада 2012
Вінниця
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27 листопада о 11:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №12 міста Могилів-Подільського надійшло повідомлення  від чергового міліції про те, що жителька с. Юрківці під час орання присадибної ділянки знайшла предмет, схожий на боєприпас.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

В  ході проведеної рятувальниками ідентифікації було встановлено, що знахідкою являється осколочний  артилерійський снаряд  калібру  45 мм  часів ІІ Світової війни.

Знешкодження вибухонебезпечної знахідки групою піротехнічних робіт ТУ МНС у Вінницькій області заплановано на сьогодні.

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