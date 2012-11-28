Путівки на чемпіонат України здобули дві «Олімпії»

У спорткомплексі «Здоров’я», що на Старому місті, пройшов чемпіонат області з індорхокею (хокей на траві в закритому приміщенні) серед юнаків 1995–1996 р.н.

На старт вийшли 8 команд. Вони представляли обласний центр, Бар, Тростянець і Калинівку. Домінували на змаганні колективи обласної СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія».

Перше місце здобула команда «Олімпія-97» (юнаків 1997 р.н.), яку підготував Василь Пивнюк. Вона перемогла в усіх матчах. Друге місце в активі «Олімпії-Л», названу на честь її тренера Володимира Луцинкевича. Третє місце посіла команда Тростянецького району.

– Перші дві команди за підсумками обласної першості здобули путівки на юнацький чемпіонат України, який пройде у Шостці (Сумська область) 2–4 грудня, – повідомив тренер СДЮШОР «Олімпія» Сергій Бакум.