Вінницькі освітяни – найкращі у настільному тенісі

На базі Вінницького кооперативного інституту в рамках VIII обласної міжгалузевої Спартакіади пройшли змагання з настільного тенісу. Організувала її Федерація профспілок Вінницької області.

В турнірі взяли участь 10 збірних галузевих профспілок. До кожної входило по 2 чоловіки і 2 жінки. Перемогла команда обласної організації профспілки працівників освіти і науки.

Друге місце розділили збірні обласних організацій профспілок працівників охорони здоров’я і державних установ. Третє місце посіла команда обласної організації профспілки працівників «Укртелекому».

В рамках обласної міжгалузевої Спартакіади вже відбулись турніри з 9 видів спорту. До кінця року пройдуть ще змагання з більярду, після чого остаточно підбиватимуть підсумки в командному заліку.

Нагадаємо, багатомісячна профспілкова міжгалузева Спартакіада на Вінниччині вперше триває протягом року. Раніше спартакіадні турніри з усіх видів спорту відбувались одночасно за кілька днів, що негативним чином впливало на їхні масовість і престиж. За словами організаторів, змагання у нинішньому форматі (нічого подібного в інших регіонах немає) слугують переконливою пропагандою здорового способу життя серед членів профспілок та їхніх родин.