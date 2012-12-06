Верховна рада прийняла бюджет на 2013 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». За" висловились 242 нардепи .

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 242 із 351 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Рішення було прийнято одним голосуванням. «За» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – із фракції Народної партії, 5 – із фракції НУ-НС, 19 – із групи «Реформи заради майбутнього» та 11 позафракційних депутатів.

Перед ухваленням документа в парламенті виступив голова бюджетного комітету Валерій Баранов, який озвучив низку пропозицій комітету.

За словами заступника голови Верховної Ради Миколи Томенка, в остаточний варіант бюджету внесено близько 100 змін, при цьому перед голосуванням депутатам не був розданий текст документа.

Нагадаємо, 3 грудня Кабінет Міністрів запропонував Раді затвердити державний бюджет на 2013 рік з доходами 361,5 млрд. гривень, видатками - 410,7 млрд. гривень, граничним розміром дефіциту - 50,4 млрд. гривень.

