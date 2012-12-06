Пара із Хмільника перемогла у "4 весілля"

Третя пара молодята з Вінниччини отримала головний приз на шоу "4 весілля" на каналы 1+1. На Уляну і Олександра х Хмыльника чекає романтична подорож до батьківщини чаю і шовку - Китаю.

Своє весілля 24-річна Уляна запланувала у біло-червоному стилі. Урочистий розпис молодят провела рідна бабуся нареченої, яка працює у відділі РАЦС. Хмільничанка зуміла "втерти носа" двом київським учасницям, які з самого початку кепкували з її занадто простої і традиційної ідеї святкування - з обрядом узування тещі у чоботи і миттям ніг горілкою. Бюджет переможного весілля найдорожчий - понад 100 тисяч гривень.

Отримавши переможний конверт із путівкою, подружжя ледве стримувало емоції.

- Ми такі щасливі, що навіть слів нема. Ми дуже кохаємо один одного! - казали молодята.

Уляна працює у хмільницькому санаторії медсестрою, її чоловік Олександр - інкасатор.

- А я обожнюю, коли Саша форму одягає. Він у мене наймужніший. Але й без форми він найкращий і самий коханий, - розповідає Уляна. - Він три місяці мене добивався. І до четвертої ранку з дискотеки чекав під під'їздом, возив щоранку на роботу, вставав рано і їхав з другого кінця міста, з квітами зустрічав. Витримка у нього велика.

- Я вирішив, що вона буде моєю, і все, - зізнався Олександр.