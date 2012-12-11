Молодь і школярів вчили "Антидискримінаційної абетки"

Згідно з дослідженнями соціологів, майже половина українців вважає, що вони так чи інакше зазнають дискримінації. Прикрий показник для країни, що прагне стати частиною європейської спільноти.

Чимало сподівань на позитивні зміни пов’язуються з прийняттям та набуттям чинності Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Але чи стане стане цей Закон насправді антидискримінаційний - покаже час.

Тим часом живемо в існуючих реаліях, і навіть поняття «дискримінація», «ксенофобія» та інші залишаються далекими від розуміння дорослих, особливо ж - батьків, школярів та вчителів. Це у той час, коли кількість насильницьких злочинів, вчинених на ґрунті ненависті та дискримінації, у молодіжному середовищі все зростає.

Аби «підкувати» молодь щодо питань дискримінації і запобігання їй, Вінницька громадська організація «Інформаційно – просвітницький центр «Вісь» провела тренінг для активної молоді, - дітей-омбудсменів, волонтерів, представників студентського самоврядування тощо. Темою тренінгу стало ознайомлення з «Антидискримінаційною абеткою», - спільним дітищем Вінницької ГО «Інформаційно-просвітницька кампанії «Антидискримінаційна дія та спільно ініціативи Коаліції з протидії дискримінації в Україні за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Це методично – інформаційне видання, розраховане на дітей 10-14 років. Тут у доступній формі розповідається, що таке дискримінація, які бувають її прояви. Причому, інформацію викладено у дуже толерантній формі, яка запобігає відторгненню пропонованих відомостей підлітками і молоддю, бо вони не мають нав’язливого, директивного характеру.

Автори абетки сподіваються, що вона стане в нагоді для поглиблення знань дітей та підлітків про толерантність та механізми захисту прав людини.

- Назазі набуває загрозливих масштабів те, що молодь хизується своїми негарними вчинками та активно поширює такий «досвід» у соціальних мережах. Натомість дискримінації та споріднені злочини залишаються слабким місцем у системі виховання української молоді, - каже голова ГО «Вісь» Світлана дубина. - Це великою мірою спричинено й низьким рівнем обізнаності вчителів та батьків щодо захисту від дискримінації. У молодіжному середовищі, у зв’язку із глобальним правовим невіглаством, поширені, а часто і популярні, прояви дискримінації, а також екстремістські прояви.

Саме тому, вважають автори абетки, протидія дискримінації в Україні є не лише інструментом забезпечення прав і свобод людини, але й сегментом суспільного очікування на подальшу «європейську орієнтацію» країни.

- Якщо вчасно не підтримати дитину, можна отримати непередбачувані наслідки. Зі школярами, особливо підліткового віку, варто поводитися обережно. Для цього необхідно володіти певними знаннями та поняттями. Тождане інформаційно-методичне видання стане незамінним, як для вчителів, так і для дітей та їхбатьків, - вважає пані Світлана.

Отримати «Антидискримінаційну абетку» можна безкоштовно, звернувшись доВінницької ГО «Інформаційно – просвітницький центр «Вісь». Контакти: visvin@meta.ua, (096) 588-62-14 (Світлана Дубина, м. Вінниця).