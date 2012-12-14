Чергу за водою з 3-ї години ночі вже не займають

Уже другий місяць у селі Черепашинці Козятинського району діє гідроакумулюча станція, яка дає змогу 1434 жителям села отримувати воду через водонапірну мережу. Водопровід у Черепашинцях сягає 14 км. До відкриття гідроакумулючої станції в селі пробурили 4 свердловини та спорудили 3 водонапірних башти. Вартість цих робіт складала 635 тисяч гривень. З них 285 тисяч – внесок Швейцарському бюро співробітництва «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), 256 тисяч – гроші громади (по 1500 гривень з кожного двору), 94 тисячі гривень – залучені кошти з місцевого бюджету.



У грудні 2009 року вперше вода пішла з кранів місцевих будинків.

- Я тоді від щастя просто плакала, – згадує 31-річна сільська голова Черепашинців Наталя Черниш. Вона, до речі, є наймолодшим сільським головою на Вінниччині. - До того односельці готові були плакати не від щастя, а від безнадії. Бо водою ми ніколи не могли похвалитись, а у 2007 вона взагалі зникла з наших криниць. Ми змушені були з ночі займати черги до колодязів аби набрати воду і носили її за 1 кілометр.

- А день у амбулаторіъ взагалі починався з того, що ми носили води, а тільки тоді починали лікувати односельчан, - каже Наталя Мартиненко, дільнична медсестра Черепашинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Централізованого водопроводу в селі не було, а викопати колодязь до водоносного шару важко – Черепашинці стоять на граніті, через який не пробитися.

Тоді-то Наталя, яка на той час була бухгалтером у сільраді, довідалсь про швейцарский проект щодо забезпечення населення питною водою. Написала проект, згурутвала жителів села і разом вони розпочали непростий шлях. І він увінчався успіхом – сьогодні до кожного двору прокладена водомережа. До водопроводу підключено також амбулаторію, дитсадок на 60 місць та школу, де вчиться 163 учня.

Єдина умова, яку поставили швейцарці – установка водолічильнкиів. Сьогодні жителі села платять 5 грн 03 копійки за 1000 літрів води. Вартсть не найнижча у районі, але люди мають чисту артезіанську воду. За словами голови Калинівської РДА Василя Поліщука, у Черепашинцях найвища зарплата по району – 3000 грн. Це - за рахунок місцевого сільгосппідприємства "Промінь". Воно забезепечує робою 240 селян.

- Таких проектів із водопостачання у селах, співфінансованих швейцарцями, на Вінниччині втілено 78 у селах Тульчинського, Іллінецького, Калинівського та інших районів, - говорить директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гуідо Бельтрані. - Соціальна мобілізація, якої ми навчили українців виявилася дуже корисним надбанням. Вона не просто допомогла вирішити одну з проблем, а й збудила свідомість людей. Вони нарешті зрозуміли: якщо хочеш процвітання села і власного добробуту, не чекай манни небесної, а засукуй рукави і працюй.

Як зауважила керівник DESPRO в Україні Оксана Гарнец, за такою схемою фінансуються усі подібні проекти.

– Не дивно, що у такій справі знайшлися й критично налаштовані люди, адже мова йшла про серйозні гроші. Тому, щоб було якомога менше скепсису, реалізація проекту від початку і до завершення проходила максимально прозоро. Кожен міг отримати повну інформацію про хід виконання робіт та усі витрати, – наголошує пані Оксана.

Прикладом Черепашинців уже скористалося сусіднє село Заливанщина, мешканці якого теж взяли участь у конкурсі, виграли його і будують водогін.

Довідка.

Проект «DESPRO» реалізується у 3 фази: перша фаза – 2007 – 2009 роки, друга фаза – 2010 – 2012 роки і третя фаза – 2013 – 2016 роки. За перші 2 роки діяльності «DESPRO» реалізовано 40 проектів місцевих громад, 18 з яких здійснено у Вінницькій області. Пощастило сільським громадам Калинівського, Іллінецького й Тульчинського районів. Усього майже 4 з половиною мільйонів інвестиційних коштів були залучені в область завдяки дії проекту, з яких 2,08 мільйона – внесок DESPRO. Прокладено більше 47 км водогонів. У другій фазі уже реалізовано 41 проект, у тому числі – 10 на Вінниччині.

