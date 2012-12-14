Народжувати природньо тепер можна і після кесарева розтину

У відділенні патології вагітних Вінницької обласної лікарні ім.Пирогова успішно застосовують методику природніх пологів при попередньому кесаревому розтині.

- Раніше усі жінки, які мали у анамнезі керсарів розтин усіх наступних дітей народжували так само - шляхом оперативного втурчання, - говорить Юрій Банах, завідуючий відділенням. – Ось уже кілька місяців ми проводимо пологи жінкам по україно-швецарській пограмі «Здоров‘я матері та дитини» - народження природнім шляхом. Завдяки цьому маємо гарні результати. Жінка вже на третій день після пологів може йти додому з дитиною. А після кесарева розтину вона на третій день тільки могла підійматися з ліжка. Тепер жінка одразу може брати дитину нп руки, а після операцїі до двох місяців заборонено піднімати щось важче 1 кг. В тому числі і свою дитину.

Головний акушер-гінекогог управління охорони здоров‘я Вінницької ОДА Інна Кукуруза розказала, що на сьогодні 82% жінок Вінниччини віддають перевагу партнерським пологам. Це коли у процесі народження дитини бере участь, окрім самої породіллі, ще й інший родич майбутнього маляти. Для порівняння у 2007-му таких було 26%

- Це може бути не обов’язково батько дитини. За бажанням жінки це можуть бути мами або подруги породіллі, - говорить Інна Кукуруза. - А діток татусям викладають на груди після народження за методикою «шкіра до шкіри», у разі кесаревого розтину в матері. Між іншим, вже повністю освоєна методика природного народження діток після кесаревого розтину при попередніх пологах. А це вже – справжній європейський рівень медичної допомоги.

У Вінницькій області з 2008 року діє україно-швейцарська програма «Здоров’я матері і дитини» за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Завдяки цій програмі у більшості з 50 лікарень чотирьох областей України – Вінницької, Волинської, Івано-Франківської і АР Крим умови вже відповідають перинатальним стандартам з точки зору комфорту приміщень та медичного обладнання.

- У рамках програми відбулися спеціальні семінари для лікарів, курси підвищення кваліфікації та підготовлений спеціальний посібник, - говорить Гуідо Бельтрані, керівник Швейцарського бюро співробітництва в Україні. - А на закупівлю медичного обладнання для Вінницької області виділено 400 тисяч швейцарських франків. Усе робиться для конкретних мам, дітей і татусів.

Районний акушер-гінеколог Могилів-Подільського Інна Якимовська поділилась досвідом як у районі змінювали світогляд матерів на ведення пологів.

- Жінка народжує не у пологовому залі, а у палаті, на тому ліжку, де вона лежить, а не на кріслі, поряд – чоловік, на ній домашній одяг, - розповідає Якимовська. – Яку позу обрати жінка обирає сама, за покликом своєї природи: чи навприсядки, чи стоячи, чи лежачи. Завдяки цьому зменшилась кількість розрізів проміжностей: з 40 всього до 5%. На третину зменшується післяпологові кровотечі та ускладнення. Новонароджену дитинку одразу одягають у домашній одяг, нічого лікарняного ні на матері, ні на дитині.

За підтримки міжнародних експертів з Швейцарського інституту охорони здоров’я та тропічної медицини впроваджується перинатальний реєстр, телемедична платформа iPath. При застосуванні інформаційних технологій провадиться дистанційна діагностика і консультація, якщо цього потребують обставини.

Довідка.

Україно-швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини» впроваджується за підтримки Швейцарської конфедерації Швейцарським інститутом охорони здоров‘я та тропічної медицини спільно з Міністерством охорони здоров’я України. Діяльність Програми ґрунтується на міжнародному підході «безпечна вагітність та пологи» і спрямована на покращання якості та децентралізацію надання перинатальної допомоги, впровадження сучасних підходів до надання послуг і організації системи охорони здоров’я, удосконалення управлінського потенціалу, використання інформаційно-комунікаційних технологій. Програма працює у Вінницькій, Волинській та Івано-Франківській областях, а також в АР Крим.

Національний проект «Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства» - це один із національних пріоритетів, визначених на засіданні Комітету з економічних реформ у 2010 році під головуванням Президента України. Отже, охорона материнства і дитинства, турбота про майбутнє покоління піднесені до розряду національних пріоритетів, таких як енергетична безпека та інші системи незалежності держави. Цей проект спрямований на реалізацію цілей розвитку тисячоліття ООН, таких, як зниження за період з 1990 по 2015 р. на ⅔ смертності дітей віком до 5 років, на ¾ — материнської смертності, а також забезпечення до 2015 р. широкого доступу до отримання допомоги у сфері репродуктивного здоров’я.

Національний Проект «Нове життя» передбачає не лише відкриття 30 регіональних перинатальних центрів ІІІ рівня, а й створення цілісної системи перинатальної допомоги нового рівня. На разі такі центри вже працюють у Кіровоградській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Житомирській областях та м. Києві, до кінця нинішнього року планується профінансувати ще 9.

