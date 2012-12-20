Вінницький багатоборець виграв міжнародні змагання

У Броварах (Київська область) проходили міжнародні змагання з легкоатлетичних багатоборств пам’яті заслуженного тренера України Олександра Коваленка. Заважимо, що в цьому виді «королеви спорту» Вінниччина має славні традиції. Достатньо хоча б згадати олімпійську чемпіонку Наталю Добринську.

Вінницьку область у Броварах представляла збірна СДЮШОР з легкої атлетики і спортуправління ОДА. Чотири наших спортсменів здобули медалі. Чемпіоном серед них (у п’ятиборстві) cтав Ярослав Стефанчишин, який виконав норматив кандидата в майстри спорту. Його підготували тренери Віктор Постемський і Марина Самборська.