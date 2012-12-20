За один вечір обморозились четверо чоловіків

19 грудня о 17:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 29 м Тростянець надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні надійшов чоловік, 1963 року народження, житель села Северинівка, з діагнозом «обмороження пальців обох рук».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Того ж дня о 18:20 від чергового лікаря крижопільським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що о 18:00 у відділення швидкої допомоги був доставлений 55-річний житель с. Висока Гребля. У чоловіка зафіксовано обмороження кистей рук 1-3 ступеня. Потерпілий отримав травми, пораючись у власному домогосподарстві. Наразі чоловік госпіталізований в хірургічне відділення місцевої райлікарні.

Ще два випадки переохолодження цього дня зареєстровані у Жмеринці. О 13:50 в стані алкогольного сп’яніння на лікарняне ліжко потрапив 30-річний місцевий житель, а згодом до медичного закладу з таким же діагнозом доправлено його 50-річного земляка. Стан здоров’я постраждалих лікарі кваліфікують, як задовільний.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням обмежити перебування на вулиці у легкому або вологому одязі та тісному або ж мокрому взутті.