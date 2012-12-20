Бабцю з поламаною ногою визволяли з квартири рятувальники

13:17, 20 грудня 2012
Вінниця
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Не могла рухатися

19 грудня о 19:08 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 м Вінниця  надійшло повідомлення, що в будинку на вулиці Келецькій необхідна допомога рятувальників по відкриванню дверей квартири, де знаходилась літня жінка.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши до місця виклику, бійці МНС за допомогою пожежної драбини у присутності правоохоронців через віконний отвір балкона потрапили в квартиру.

В оселі було виявлено 83-річну господарку, яка  через травму ноги самостійно не могла рухатися. Рятувальники, відкривши зсередини двері, передали постраждалу працівникам «швидкої допомоги».
 

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