Бабцю з поламаною ногою визволяли з квартири рятувальники
13:17, 20 грудня 2012Вінниця
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Не могла рухатися
19 грудня о 19:08 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 м Вінниця надійшло повідомлення, що в будинку на вулиці Келецькій необхідна допомога рятувальників по відкриванню дверей квартири, де знаходилась літня жінка.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши до місця виклику, бійці МНС за допомогою пожежної драбини у присутності правоохоронців через віконний отвір балкона потрапили в квартиру.
В оселі було виявлено 83-річну господарку, яка через травму ноги самостійно не могла рухатися. Рятувальники, відкривши зсередини двері, передали постраждалу працівникам «швидкої допомоги».
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