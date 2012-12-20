До чоловіка з кровотечею не могли доїхати лікарі

19 грудня о 21:06 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №15 м. Бар надійшло повідомлення про те, що на хуторі Котова потрібна допомога працівникам «Швидкої допомоги». Через снігові замети автомобіль медиків не мав змоги виїхати до місця виклику, тому викликали працівників оперативно-рятувальної служби. Як повідомили, у 65-річного місцевого жителя сталася шлункова кровотеча, він потребував негайної допомоги лікарів.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.



Прибувши на місце виклику, бійці МНС за допомогою носилок винесли постраждалого з дому та на рятувальному автомобілі доставили до приймального відділення районної лікарні.



Працівники медичної служби надали необхідну допомогу чоловіку. На даний час він знаходиться у хірургічному відділенні у стабільному стані.



