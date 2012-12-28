24 лютого - нові вибори до обласної ради

Верховна Рада України «забрала» чотирьох депутатів Вінницької Обласної Ради, тепер їх замінять двома депутатами мажоритарниками, та двома за виборчими списками.



Таке рішення сьогодні ухвалили члени ОВК.



До Верховної Ради України на останніх виборах пройшло четверо вінничан, котрі на той час були й депутатами Вінницької обласної Ради. Серед них:



1. Заболотний Григорій Михайлович (самовисуванець)

2. Домбровський Олександр Георгійович (самовисуванець)

3. Джига Микола Васильович (Партія Регіонів)

4. Тимошенко Віктор Анатолійович (Партія Регіонів)



Оскільки Джига та Тимошенко балотувалися за партійними списками, то їх місця зайняли наступні в списках Партії Регіонів. Натомість на 14-му та 3-му виборчому округах призначено вибори на 24 лютого 2013 року.



Таку інформацію сьогодні, 28 лютого, ухвалили члени ОВК, повідомляє Свобода Слова.

