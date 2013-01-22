Григорій Заболотний оцінив кадрові зміни у області

22 січня на першій прес-конференції як народного депутат України Григорій Заболотний дав свою оцінку кадровим змінам у Вінницькій області.

- Про Максима Боровського, першого заступника Мовчана - нічого не знаю, крім прізвища, - каже Григорій Михайлович. - Стосовно Валентина Поліщука, призначеного заступником з питань агро-промислового розвитку, я не знаю як спеціаліста-технолога, я знаю його як спеціаліста-землевпорядника. Теж нічого не можу сказати. Думаю, що йому треба буде ще досить серйозно працювати над собою, вивчати агрохімію, мікробіологію, механізацію… Сподіваюся, що при виборі цих кандидатур враховувалися їх професійні якості.

Щодо призначення голів РДА, Григорій Михайлович був більш оптимістично налаштований.

- Призначення Анікеєнка на Вінницький район – це дуже правильне рішення. Кравченко в Тростянецький – це потужний керівник. Комар на Ямпільський район – правильне рішення, це один з найсильніших керівників. Скіця призначено у Гайсинський, дуже складний район. Чи зуміє? Час покаже. Знаю, що є три кандидатури на голову РДА Бершадщини. Всі потужні люди.



Стосовно вчорашнього призначення куратором Вінниччини Наталі Королевської, міністра соціальної політики, то Григорій Заболотний розчарований.

- Раніше я ставився до неї з повагою. А сьогодні – ніяк. Не вважаю, що це міністерство щось суттєве може зробити для Вінницької області, бо саме це міністерство завжди працює в жорстких рамках, йому бракує коштів. Можливо, зможуть надати якусь методичну допомогу… Хоча, там багато нових людей, яким ще треба вчитися. Взагалі, переконаний, якщо до початку літа новий Кабмін не покаже ефективної роботи, то буде змінений.