На 7,7 млрд гривень профінасували вінничани Пенсійний фонд

За інформацією заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Володимира Бондаря, за 2012 рік до обласного бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 7,7 млрд. грн., з них власні надходження склали 3 млрд. 778 млн. грн., що становить 49% від загальної суми.

Про це повідомляє головне Управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Щодо заборгованості зі сплати страхових внесків протягом минулого року відбулось зменшення на 12,3 млн. грн. або на 23%, в тому числі по економічно активних підприємствах на 6,7 млн. грн., що становить 34%.



