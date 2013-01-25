8-річна художниця вміє малювати диво

У академічній залі Вінницького краєзнавчого музею триває перша персональна виставку юної художниці-вінничанки Марини Чернякової. Восьмирічна дівчинка навчається у центрі дитячої та молодіжної творчості "Барви України", інформує радіо "Місто над Бугом".

На виставці "Чудо-зоо-сад" представлено 36 робіт у техніці живопису та графіки. Домашні тварини і квіти є улюбленими персонажами юної художниці.

У 2011 році Марина Чернякова брала участь у VI міжнародному конкурсі дитячого малюнка «На своїй Землі», який проходив у Мінську.