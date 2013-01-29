Русин у трьох районах поміняв міліцейське начальство

У міліції Вінниччини відбулися кадрові ротації. Особовому складу трьох райвідділів міліції та 2-ому міському відділу міліції міста Вінниці головний міліціонер області представив нових керівників.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Відтепер керівником Барського райвідділу міліції призначено Павла Кукурудзу, який до цього часу працював начальником Вінницького райвідділу міліції. Його попередник Павло Кушнір, який понад двадцять років життя присвятив служінню у міліції, пішов на заслужений відпочинок.

Новим керівником Вінницького райвідділу міліції став Віктор Сидоренко, який понад п’ять років очолював 2-ий відділ вінницького міського відділу міліції. На цю посаду генерал призначив колишнього керівника Літинського райвідділу міліції – Олександра Короля.

На посаду начальника Літинського райвідділу міліції призначено Олега Будківського, який донедавна очолював Козятинський райвідділ міліції.