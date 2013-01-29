Інженер зайшов на роботу і помер від інфаркту
10:20, 29 січня 2013Вінниця
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Був у відпустці
Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 25 січня з інженером — електронником тульчинського відділення «Телекомсервісу» Вінницької філії ПАТ «Укртелеком».
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.
За попередньою інформацією 38-річний інженером — електронником, перебуваючи у відпустці, зайшов до приміщення «Телекомсервісу». У нього погіршилось самопочуття. Працівник знепритомнів і помер.
Попередня причина нещасного випадку – інфаркт.
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