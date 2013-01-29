Інженер зайшов на роботу і помер від інфаркту

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 25 січня з інженером — електронником тульчинського відділення «Телекомсервісу» Вінницької філії ПАТ «Укртелеком».

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією 38-річний інженером — електронником, перебуваючи у відпустці, зайшов до приміщення «Телекомсервісу». У нього погіршилось самопочуття. Працівник знепритомнів і помер.

Попередня причина нещасного випадку – інфаркт.